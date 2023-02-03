Західні танки з’являться на фронті до літа, – аташе України в США

Постачання західних танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну залежатимуть від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger можуть бути залучені вже до літа.

Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький .

“Зараз створено “танкову коаліцію” – низку країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, – це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони потребуватимуть певної підготовки екіпажу”, – заявив він.

За його словами, навчання українських військових на Leopard і Challenger відбуватимуться в різних країнах і займуть певний час через складність техніки.

“Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших спеціалістів, тому це відбуватиметься в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не тільки підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів”, – зазначив Кременецький.

Аташе вважає, що застосувати танки на полі бою ЗСУ зможуть уже навесні.

“Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати”, – зазначив Кременецький.

При цьому аташе додав, що американські танки Abrams надійдуть в Україну в останню чергу.