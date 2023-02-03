Західні танки з’являться на фронті до літа, – аташе України в США

Про це заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький.
“Зараз створено “танкову коаліцію” – низку країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, – це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони потребуватимуть певної підготовки екіпажу”, – заявив він.
За його словами, навчання українських військових на Leopard і Challenger відбуватимуться в різних країнах і займуть певний час через складність техніки.
“Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших спеціалістів, тому це відбуватиметься в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не тільки підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів”, – зазначив Кременецький.
Аташе вважає, що застосувати танки на полі бою ЗСУ зможуть уже навесні.
“Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати”, – зазначив Кременецький.
При цьому аташе додав, що американські танки Abrams надійдуть в Україну в останню чергу.
“Abrams – теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI, яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни”, – додав Кременецький.
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