Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко

Чоловіку було 57-років. Про це пише Нікопольська міськрада.
Анатолій служив в 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.
Вічна пам’ять та слава Герою! Він назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас.
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