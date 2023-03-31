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Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко

Сьогодні 19:45
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Щодня наші військові чинять опір армії рф. Вони обороняють наш спокій, жертвуючи власним життям.

Новости Днепра про Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко

Чоловіку було 57-років. Про це пише  Нікопольська міськрада

Анатолій служив в 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. 

Вічна пам’ять та слава Герою! Він назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас. 

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Новости Днепра про Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій МоскаленкоУкраїнська Новости Днепра про Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій МоскаленкоРусский

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