Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко

Щодня наші військові чинять опір армії рф. Вони обороняють наш спокій, жертвуючи власним життям.

Чоловіку було 57-років. Про це пише Нікопольська міськрада.

Анатолій служив в 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Вічна пам’ять та слава Герою! Він назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас.

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