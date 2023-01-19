Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

О 14:01 оголосили тривогу. А вже через годину у Дніпрі пролунав вибух – російська ракета Х-22 влучила у житловий будинок. Два під’їзди багатоповерхівки майже склалися. Пошуково-рятувальні роботи тривали 69 годин.
Ця ракетна атака забрала життя 45 людей, 12 осіб неідентифіковані, більше 10 – вважаються зниклими безвісти.
Наразі комунальники перебирають на полігонах все сміття, яке вивезли з місця трагедії, щоб знайти фрагменти людських тіл. Їх передають судмедекспертам для проведення ДНК-експертизи, аби з’ясувати імена усіх загиблих.
Поки правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, офіційний список загиблих не публікуватимуть.
Утім, друзі та рідні загиблих повідомляють про своє горе у соціальних мережах. Наразі відомо імена 29 людей, яких вбила російська ракета.
Максим та Ірина Шевчук. Сиротами залишилися 9-річний син та 14-річна донька.
Марина Фігурна з нареченим Андрієм Осинським, брат Олександр Фігурний з дружиною Яною і 15-річною донькою Анною та їхній батько Юрій Фігурний.
Подружжя Наталя та Максим Швець.
Дмитро Гузь з дружиною Анастасією Ігнатенко та 1,5 річним сином Макаром.
Олексій Зеленський, 28 років, загинув з 1-річним сином Микитою.
Оксана Францева, 39 років, була медсестрою в школі. Загинула з двома донечками 3-річною Михайлиною і 13-річною Лейлою.
Марія Лебідь, 15 років.
Максим Богуцький, 17 років.
Тетяна та Олександр Гаврилюк. Сиротою залишилась 4-річна донечка.
Подружжя Валентин Вознюк з дружиною.
Михайло Кореновський, 39 років, заслужений тренер України з боксу. Залишилася дружина та двоє донечок.
Ірина Саламатенко, 39 років, стоматолог, волонтерка. Залишився чоловік та двоє діток.
Ольга Усова, стоматолог, волонтерка. Залишився чоловік та маленький син. У момент ракетного удару з подругою Іриною Саламатенко проходили повз будинок.
Анна Павловська, 52 роки, стоматолог. Мама двох повнолітніх дітей. У момент ракетного удару поверталася додому.
Олена Журавська.
Ірина та Віктор Вітальєви та їхній зять Євген Соловйов.
На жаль, список буде доповнюватися.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям усіх загиблих і постраждалих.
Не пробачимо! Помстимося!
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