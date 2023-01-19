Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Сьогодні 13:45
просмотров

Субота, 14 січня, мешканці будинку на Набережній Перемоги, 118 відпочивають, зустрічають гостей - навіть не здогадуючись, що цей день стане для них найчорнішим у житті, а для деяких, на жаль, останнім.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

О 14:01 оголосили тривогу. А вже через годину у Дніпрі пролунав вибух – російська ракета Х-22 влучила у житловий будинок. Два під’їзди багатоповерхівки майже склалися. Пошуково-рятувальні роботи тривали 69 годин.

Ця ракетна атака забрала життя 45 людей, 12 осіб неідентифіковані, більше 10 – вважаються зниклими безвісти.

Наразі комунальники перебирають на полігонах все сміття, яке вивезли з місця трагедії, щоб знайти фрагменти людських тіл. Їх передають судмедекспертам для проведення ДНК-експертизи, аби з’ясувати імена усіх загиблих.

Поки правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, офіційний список загиблих не публікуватимуть.

Утім, друзі та рідні загиблих повідомляють про своє горе у соціальних мережах. Наразі відомо імена 29 людей, яких вбила російська ракета.

Максим та Ірина Шевчук. Сиротами залишилися 9-річний син та 14-річна донька.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Марина Фігурна з нареченим Андрієм Осинським, брат Олександр Фігурний з дружиною Яною і 15-річною донькою Анною та їхній батько Юрій Фігурний.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський. 

Подружжя Наталя та Максим Швець.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

На фото вони з донькою Анастасією, дівчина зараз в лікарні. 

Дмитро Гузь з дружиною Анастасією Ігнатенко та 1,5 річним сином Макаром.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Олексій Зеленський, 28 років, загинув з 1-річним сином Микитою.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Катерина Кулак-Зеленська зараз у лікарні.

Оксана Францева, 39 років, була медсестрою в школі. Загинула з двома донечками 3-річною Михайлиною і 13-річною Лейлою.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Марія Лебідь, 15 років.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Максим Богуцький, 17 років.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Тетяна та Олександр Гаврилюк. Сиротою залишилась 4-річна донечка. 

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Подружжя Валентин Вознюк з дружиною.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Михайло Кореновський, 39 років, заслужений тренер України з боксу. Залишилася дружина та двоє донечок.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Ірина Саламатенко, 39 років, стоматолог, волонтерка. Залишився чоловік та двоє діток.

Ольга Усова, стоматолог, волонтерка. Залишився чоловік та маленький син. У момент ракетного удару з подругою Іриною Саламатенко проходили повз будинок.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Анна Павловська, 52 роки, стоматолог. Мама двох повнолітніх дітей. У момент ракетного удару поверталася додому.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Олена Журавська.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

Ірина та Віктор Вітальєви та їхній зять Євген Соловйов.

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблих

На жаль, список буде доповнюватися.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям усіх загиблих і постраждалих.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Новости Днепра про Загинули під час ракетного удару по Дніпру: імена загиблихУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Аварійні роботи: у Дніпрі сьогодні деякі мешканці залишилися без води

    У Дніпрі через проведення ремонтних робіт частина дніпрян без води.

    Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловіка

    У Дніпрі 9 днів шукають зниклого чоловіка.

    Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі

    Після ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі до лікарень звернулося…

    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру

    До Нацполіції надійшло більше 560 заяв за фактом ракетного удару…

    Наверх