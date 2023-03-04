Загинули люди, зруйновано будинки: ворог обстріляв Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині

Від ранку 4 березня Росія вже кілька разів обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди загинуло дві людини – 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Про це повідомляє ДніпроОВА.

Крім того, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста.

“Пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін. У Нікополі понівечено готель”, – уточнюється в повідомленні.

Наразі наслідки атак та масштаби руйнувань продовжують з’ясовувати.

Редакція dnepr.info висловлює співчуття рідним загиблих.

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