Загинули люди, зруйновано будинки: ворог обстріляв Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині

У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди загинуло дві людини – 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Про це повідомляє ДніпроОВА.
Крім того, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста.
“Пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін. У Нікополі понівечено готель”, – уточнюється в повідомленні.
Наразі наслідки атак та масштаби руйнувань продовжують з’ясовувати.
Редакція dnepr.info висловлює співчуття рідним загиблих.
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