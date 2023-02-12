Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Ніч в області минула відносно спокійно, але вже вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. У неї осколкове поранення.

Крім того, у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Інформація уточнюється.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину.

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