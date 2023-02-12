Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії - Днепр Инфо
Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
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Сегодня 11:39

Ніч в області минула відносно спокійно, але вже вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.

Новости Днепра про Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. У неї осколкове поранення.

Крім того, у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Інформація уточнюється.

Новости Днепра про Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Новости Днепра про Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину.

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Новости Днепра про Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилеріїУкраїнська

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