Загубився та замерз: у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика

У парку Гагаріна, який розташований поблизу ДНУ, знайшли домашнього кролика. Бідося замерз та ховався під деревами. Про загублену тварину розповіли в місцевих телеграм-каналах.
І хоча більшість кроликів можуть витримати температуру до -12, домашній улюбленець явно не звик до таких екстремальних умов. Тому дніпряни шукають господаря пухнастика.
upd: Пухнастика забрали небайдужі перехожі.
Нагадаємо, раніше господарів шукали для кота, який живе в одній із поліклінік Дніпра.
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