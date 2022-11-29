Загубився та замерз: у парку Гагаріна в Дніпрі помітили домашнього кролика

У Дніпрі загубився домашній кролик.

У парку Гагаріна, який розташований поблизу ДНУ, знайшли домашнього кролика. Бідося замерз та ховався під деревами. Про загублену тварину розповіли в місцевих телеграм-каналах.

І хоча більшість кроликів можуть витримати температуру до -12, домашній улюбленець явно не звик до таких екстремальних умов. Тому дніпряни шукають господаря пухнастика.

upd: Пухнастика забрали небайдужі перехожі.

Нагадаємо, раніше господарів шукали для кота, який живе в одній із поліклінік Дніпра.

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