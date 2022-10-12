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  • Загроза радіаційної аварії: ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли

Загроза радіаційної аварії: ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли

Сьогодні 11:21
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Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах - окупанти пошкодили підстанцію.

Новости Днепра про Загроза радіаційної аварії: ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли

Про це повідомляє “Енергоатом”.

12 жовтня о 08:59 внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція “Дніпровська” у Дніпропетровській області. У результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – “Дніпровська”. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори, – повідомили в “Енергоатомі”.

Зазначається, що українська сторона підготувала і відправила на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

“Енергоатом” відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.

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