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Загроза повторних атак ще не минула, – Лукашук

Сьогодні 12:22
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Сьогодні містяни чули вибухи.

Новости Днепра про Загроза повторних атак ще не минула, - Лукашук

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у місті є прильот. Усі подробиці чекаємо від військової адміністрації.

У свою чергу, Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив, що загроза повторних атак ще не минула.

Не виходьте з укриттів. Загроза повторних атак ще не минула, – написав він.

Новости Днепра про Загроза повторних атак ще не минула, - Лукашук

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Новости Днепра про Загроза повторних атак ще не минула, - ЛукашукУкраїнська

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