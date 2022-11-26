Загроза повторних атак ще не минула, – Лукашук

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у місті є прильот. Усі подробиці чекаємо від військової адміністрації.
У свою чергу, Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив, що загроза повторних атак ще не минула.
Не виходьте з укриттів. Загроза повторних атак ще не минула, – написав він.
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