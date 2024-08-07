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  • Загорілася зарядка від телефону: у Кривому Розі хлопець спустився з балкону по шторі через пожежу

Загорілася зарядка від телефону: у Кривому Розі хлопець спустився з балкону по шторі через пожежу

Сьогодні 12:42
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У Кривому Розі хлопець рятувався від вогню через балкон квартири.

Новости Днепра про Загорілася зарядка від телефону: у Кривому Розі хлопець спустився з балкону по шторі через пожежу

Надзвичайна подія сталася на житловому мікрорайоні Сонячному. 16-річний хлопець поставив телефон на підзарядку, яка спалахнула. Він намагався самостійно загасити вогонь та відкрив вікна, через що вогонь став ще більшим.

Після цього, підліток вирішив рятуватися через балкон. Він причепив до нього штору та спустився по ній з другого поверху вниз. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали Кривого Рогу.

Відомо, що 16-річний хлопець не постраждав. Пожежу вже ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині врятували чоловіка, який опинився посеред охопленої полум’ям трави.

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Новости Днепра про Загорілася зарядка від телефону: у Кривому Розі хлопець спустився з балкону по шторі через пожежуУкраїнська Новости Днепра про Загорілася зарядка від телефону: у Кривому Розі хлопець спустився з балкону по шторі через пожежуРусский

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