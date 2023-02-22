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Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

Сьогодні 22:00
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Упродовж дня російські війська тричі обстріляли дві громади Нікопольського району – Мирівську та Марганецьку.

Новости Днепра про Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“У Марганці внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в оселі близько 35 тисяч родин. Наразі водопостачання вже відновлено. В місті також понівечено 3 приватні житлові будинки, півдесятка господарських споруд, автівку та газогін”, – написав він.

Новости Днепра про Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

Повідомляється, що жертв немає.

В інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано.

Новости Днепра про Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

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Новости Днепра про Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського районуУкраїнська Новости Днепра про Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського районуРусский

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