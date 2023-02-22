Загарбники тричі обстріляли дві громади Нікопольського району

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“У Марганці внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в оселі близько 35 тисяч родин. Наразі водопостачання вже відновлено. В місті також понівечено 3 приватні житлові будинки, півдесятка господарських споруд, автівку та газогін”, – написав він.
Повідомляється, що жертв немає.
В інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано.
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