Зафіксовано близько шести атак: окупанти весь день обстрілювали Нікопольщину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“23 зранку і до вечора росіяни вели вогонь з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Зафіксовано близько шести атак. На щастя, люди не постраждали”, – написав Лисак.
Наразі відповідні служби продовжують встановлювати наслідки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області банда вимагачів із пістолетом винесла з дому…
Противник продовжує зазнавати втрат на Донецьку напрямку, а українські військові…
У Дніпрі чоловік побив жінку на очах у їх спільної…
Сьогодні, 23 лютого, в Харківській області рятувальники під час розбору…