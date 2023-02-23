Зафіксовано близько шести атак: окупанти весь день обстрілювали Нікопольщину

Сьогодні, 23 лютого, окупанти цілий день обстрілювали Нікополь та район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“23 зранку і до вечора росіяни вели вогонь з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Зафіксовано близько шести атак. На щастя, люди не постраждали”, – написав Лисак.