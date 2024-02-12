Задушив та сховав тіло в річці: у Дніпропетровській області чоловік вбив свого сусіда

У Синельниківському районі чоловік задушив сусіда, а потім сховав його тіло у річці.

Моторошний злочин трапився у селі Воскресенівка Синельниківського району. Труп чоловіка знайшла місцева жителька, яка зателефонувала до поліції, аби повідомили про інцидент.

Це сталося 12 лютого близько 1:30 ночі. Тіло 37-річного місцевого мешканця виявили біля річки. Пізніше з’ясувалося, що туди його відніс сусід, який вбив чоловіка.

Як встановили правоохоронці, того дня потерпілий перебував в гостях у підозрюваного. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник наніс своєму гостю смертельні тілесні ушкодження. Коли зловмисник зрозумів, що зробив злякався та намагався приховати злочин.

Тіло померлого чоловіка співробітники поліції виявили на березі річки та направили на проведення судово-медичної експертизи.

Провівши ряд слідчих заходів, правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його підозрюють в умисному вбивстві.

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