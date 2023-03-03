Зачепився краєм рукава: на Дніпропетровщині чоловіку відрізало пальці циркулярною пилою

У Дніпропетровській області чоловік втратив пальці, коли працював з циркулярною пилою.

Про це повідомила медик Світлана Зайчикова.

Нещасний випадок стався 24 лютого в Павлограді. Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що місцевий мешканець отримав травму, працюючи з циркулярною пилою.

56-річний чоловік заготовляв дрова за допомогою циркулярки, але в якийсь момент рукав його куртки зачепився за ріжучий механізм, через що права рука потрапила під лезо приладу. Внаслідок цього потерпілий отримав різану рану передпліччя та неповну травматичну ампутацію пальців правої кисті.

Медики наклали йому турнікет та бандаж, щоб зупинити кровотечу. Крім цього, вони знеболили пацієнта та дали йому протишокові розчини. Постраждалого забрали до одного із медзакладів в Павлограді, а потім госпіталізували в відділення відновної хірургії та реабілітації кісті лікарні Дніпра.

Нагадаємо, раніше нещасний випадок стався в Новомосковському районі. Чоловік ремонтував димар на даху приватного будинку та звалився з 5-метрової висоти.

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