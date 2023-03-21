Забив знайомого металевим ціпком: на Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області.
Відомо, що 22 лютого поліції повідомили про зникнення 39-річного чоловіка. З січня цього року чоловік не виходив на зв’язок, тож його рідні звернулися до правоохоронних органів. Поліцейським вдалося з’ясувати, що зниклий був убитий.
Сталося вбивство 12 січня цього року. Підозрюваний перебував удома у свого 29-річного знайомого. Раптом між чоловіками почався конфлікт і підозрюваний завдав потерпілому кілька ударів металевим ціпком, від яких він і помер. Наступного дня правопорушник забрав тіло і сховав у яму на території домоволодіння.
Неподалік місця скоєння злочину поліцейські знайшли знаряддя злочину.
Наразі розслідування триває.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському на вулиці Пшенична спалахнув житловий будинок.
Сьогодні увечері ворог двічі атакував Нікопольський район безпілотниками. Снаряди з…
20 березня у Києві на маршрут №33 (з Троєщини на…
20 березня у Дніпрі, на вулиці Дзеркальній, сталася пожежа. Там…