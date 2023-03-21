Забив знайомого металевим ціпком: на Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка

У Солонянському районі Дніпропетровської області затримано чоловіка, який забив свого знайомого на смерть.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що 22 лютого поліції повідомили про зникнення 39-річного чоловіка. З січня цього року чоловік не виходив на зв’язок, тож його рідні звернулися до правоохоронних органів. Поліцейським вдалося з’ясувати, що зниклий був убитий.

Сталося вбивство 12 січня цього року. Підозрюваний перебував удома у свого 29-річного знайомого. Раптом між чоловіками почався конфлікт і підозрюваний завдав потерпілому кілька ударів металевим ціпком, від яких він і помер. Наступного дня правопорушник забрав тіло і сховав у яму на території домоволодіння.

Неподалік місця скоєння злочину поліцейські знайшли знаряддя злочину.

Наразі розслідування триває.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: