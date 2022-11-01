Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

У неділю, 30 жовтня, у Павлограді правоохоронці виявили п’ять поліетиленових пакетів з фрагментами жіночого тіла.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу загиблої жінки – нею виявилась 48-річна жителька Миколаївської області.

Поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження, встановили близьких померлої та опитали їх. З’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда.

У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста.

Чоловіка затримали. Знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертизу.

31 жовтня затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: