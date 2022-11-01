Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці встановили особу загиблої жінки – нею виявилась 48-річна жителька Миколаївської області.
Поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження, встановили близьких померлої та опитали їх. З’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда.
У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста.
Чоловіка затримали. Знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертизу.
31 жовтня затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.
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