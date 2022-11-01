Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Сьогодні 17:13
просмотров

У неділю, 30 жовтня, у Павлограді правоохоронці виявили п’ять поліетиленових пакетів з фрагментами жіночого тіла.

Новости Днепра про Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу загиблої жінки – нею виявилась 48-річна жителька Миколаївської області.

Поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження, встановили близьких померлої та опитали їх. З’ясувалося, що останнім часом потерпіла тісно спілкувалась з 54-річним жителем Павлограда.

У квартирі чоловіка відбувся обшук, в ході якого були виявлені речові докази. Було встановлено, що в середині жовтня потерпіла була в гостях у чоловіка, де між ними виникла сварка. Під час конфлікту підозрюваний завдав жінці декілька ударів молотком по голові, а наступного дня виявив її мертвою. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло та склав його до пакетів. Того ж дня на велосипеді вивіз фрагменти тіла до іншого району міста. 

Новости Днепра про Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Новости Днепра про Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка

Чоловіка затримали. Знаряддя злочину та речові докази вилучили та направили на експертизу.

31 жовтня затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

Читайте також:

Новости Днепра про Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловікаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    Більше 50 км/год не поїдеш: у Дніпрі запровадили єдиний швидкісний режим

    До уваги водіїв!

    Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    Авто розтрощено вщент: у Дніпрі на проспекті Героїв зіткнулися Hyundai та Skoda

    Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на житловому масиві Перемога сталася…

    У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував вчорашні ракетні удари

    Учора, 31 жовтня, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Били по…

    Тільки-но одружився: на Херсонщині загинув 31-річний захисник з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    Тільки-но одружився: на Херсонщині загинув 31-річний захисник з Кривого Рогу

    На Херсонщині загинув захисник з Кривого Рогу Юрій Ворушило.

    Наверх