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  • “Забула, де живе”: як у Дніпрі патрульні розгублену бабусю з магазину додому повертали

“Забула, де живе”: як у Дніпрі патрульні розгублену бабусю з магазину додому повертали

Сьогодні 19:54
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У Дніпрі літня жінка забула дорогу додому.

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Розгублену бабусю, яка не знала куди їй йти, біля магазину помітила місцева мешканка. Жінка не змогла самотужки дізнатися адресу старенької, тому звернулася за допомогою до патрульних. 

Поліцейські поспілкувалися з безпорадною жінкою. Їм вдалося дізнатися її ім’я та прізвище. А згодом – встановити можливу адресу проживання.

Жінку доставили до квартири, де її зустрів брат. Громадянку передали чоловіку. Він був вдячний за допомогу. Друзі, дбайте про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності викликайте поліцію! – йдеться у повідомленні.

На щастя, все завершилося добре. Тепер бабуся під наглядом рідних.

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