Забрали бездротові навушники: на Дніпропетровщині в аптеці обікрали 63-річного чоловіка

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, зловмисник непомітно викрав чохол з бездротовими навушниками із сумки потерпілого та втік з місця події.
63-річний чоловік повідомив про злочин в поліцію. Правоохоронці встановили 42-річного крадія та вилучили у нього викрадені речі. Навушники повернули власнику.
18 січня правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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