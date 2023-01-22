Забрали бездротові навушники: на Дніпропетровщині в аптеці обікрали 63-річного чоловіка

У Покрові в одній із аптек 42-річний зловмисник обікрав 63-річного чоловіка.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, зловмисник непомітно викрав чохол з бездротовими навушниками із сумки потерпілого та втік з місця події.

63-річний чоловік повідомив про злочин в поліцію. Правоохоронці встановили 42-річного крадія та вилучили у нього викрадені речі. Навушники повернули власнику.

18 січня правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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