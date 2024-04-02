Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заборона ТікТок в Україні: у Раді назвали умову, за якої додаток можуть заблокувати

Заборона ТікТок в Україні: у Раді назвали умову, за якої додаток можуть заблокувати

Сьогодні 15:11
просмотров

В Раді назвали умову, за якої можуть заблокувати ТікТок в Україні.

Новости Днепра про Заборона ТікТок в Україні: у Раді назвали умову, за якої додаток можуть заблокувати

В Україні роздумують на тим, аби заборонити TikTok, де фахівці Центру з протидії дезінформації нещодавно виявили десятки акаунтів, які просувають кремлівські наративи.

Це може статися, якщо соцмережа продовжить не реагувати на випадки російської пропаганди. Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Юрчишин вважає, що Україна має досвід заборони соцмереж, тому не потребує прикладу інших країн.

Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ Президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть”, — розповів народний депутат. від партії “Голос”, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі “Радіо Свобода”.

При цьому, за його словами, наразі потреби блокування TikTok немає.

Проте, якщо соцмережа продовжить ігнорувати випадки російської пропаганди, тоді додаток можуть заблокувати.

Читайте також:

Новости Днепра про Заборона ТікТок в Україні: у Раді назвали умову, за якої додаток можуть заблокуватиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні пропонують суворіше карати водіїв, які не пропускають екстрені служби та “швидку”
    новини України
    27.03.2024 10:45
    В Україні пропонують суворіше карати водіїв, які не пропускають екстрені служби та “швидку”

    В Україні хочуть штрафувати водіїв, які не пропускають спецтранспорт.

    Telegram приготуватися: нардеп ініціював законопроєкт, який регулюватиме “платформи поширення ЗМІ”
    новини України
    21.03.2024 11:53
    Telegram приготуватися: нардеп ініціював законопроєкт, який регулюватиме “платформи поширення ЗМІ”

    Нардеп підготував законопроєкт, яким збираються регулювати Telegram.

    Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok
    Новини Дніпра
    19.03.2024 19:20
    Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok

    Священнослужитель православної церкви розпалював релігійну ворожнечу.

    Facebook, Instagram та YouTube “лягли”: збої у роботі фіксують в Україні та Світі
    новини України
    05.03.2024 17:53
    Facebook, Instagram та YouTube “лягли”: збої у роботі фіксують в Україні та Світі

    Масштабний збій стався близько 17-ї години за Києвом.

    Наверх