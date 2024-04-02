Заборона ТікТок в Україні: у Раді назвали умову, за якої додаток можуть заблокувати

В Раді назвали умову, за якої можуть заблокувати ТікТок в Україні.

В Україні роздумують на тим, аби заборонити TikTok, де фахівці Центру з протидії дезінформації нещодавно виявили десятки акаунтів, які просувають кремлівські наративи.

Це може статися, якщо соцмережа продовжить не реагувати на випадки російської пропаганди. Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Юрчишин вважає, що Україна має досвід заборони соцмереж, тому не потребує прикладу інших країн.

Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ Президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть”, — розповів народний депутат. від партії “Голос”, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі “Радіо Свобода”.

При цьому, за його словами, наразі потреби блокування TikTok немає.

Проте, якщо соцмережа продовжить ігнорувати випадки російської пропаганди, тоді додаток можуть заблокувати.

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