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Заборона на музику в маршрутках: куди можна написати скаргу в Дніпрі

Сьогодні 19:15
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З 7 жовтня в Україні набув чинності закон 2310-IX, який, зокрема, забороняє водіям пасажирського транспорту вмикати музику в салоні.

Новости Днепра про Заборона на музику в маршрутках: куди можна написати скаргу в Дніпрі

У департаменті транспорту пояснили, яким чином будуть контролювати його виконання.

За словами спеціаліста департаменту Івана Васючкова, наразі в Україні немає чітких механізмів контролю та покарань за недотримання цього закону. Проте в Дніпрі можна відправити скаргу до департаменту транспорту щодо музики в маршрутках.

«Ще декілька років тому Дніпровська міська рада заборонила “шансон” та інший “блатняк” у громадському транспорті, а тому для Дніпра це давно не є проблемою (знайти автобус в якому взагалі грає музика вже давно складно, в більшості рухомого складу навіть аудіосистем немає) та за останні 1,5 роки до департаменту надійшло тільки 3(три) скарги на музику в салоні», — зазначає він. 

Як повідомив Васючков, усі міські перевізники знають про вимогу дотримання цієї норми закону. До порушників будуть використовувати дисциплінарні заходи. 

Звертатися з цього приводу можна на гарячу лінію Дніпровської міської ради або у телеграм-канал департаменту.

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Новости Днепра про Заборона на музику в маршрутках: куди можна написати скаргу в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Заборона на музику в маршрутках: куди можна написати скаргу в ДніпріРусский

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