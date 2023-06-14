Комунальники продовжують працювати на вул. Корсакова, 35, припинено водопостачання на таких вулицях:
Також тривають роботи на внутрішньобудинкових мережах, на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на просп. Петра Калнишевського, 36.
Бригади КП «Дніпроводоканал» уже виконали роботи на ж/м Краснопілля вул. Окружна, 18, відновлено подачу води по всій вулиці.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 15 червня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій у комунальній сфері міста, їх буде одразу ліквідовано. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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