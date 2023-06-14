Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня - Днепр Инфо
Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня
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Сегодня 19:45

Знеструмлення чи аварії на підвищувальних  та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.

Новости Днепра про Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня

Комунальники продовжують працювати на вул. Корсакова, 35, припинено водопостачання на таких вулицях:

  • Корсакова,
  • Тернопільська,
  • Капітальна,
  • Мільмана.

Також тривають роботи на внутрішньобудинкових мережах, на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на просп. Петра Калнишевського, 36.

Бригади КП «Дніпроводоканал»  уже виконали роботи на ж/м  Краснопілля  вул. Окружна, 18, відновлено подачу води по всій вулиці.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 15 червня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Титова: 2, 2А, 6;
  • просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій у комунальній сфері міста, їх буде одразу ліквідовано. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червняУкраїнська Новости Днепра про Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червняРусский

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