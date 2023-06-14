Забезпечення водою та світлом: ситуація у Дніпрі на вечір 14 червня

Знеструмлення чи аварії на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях відсутні.

Комунальники продовжують працювати на вул. Корсакова, 35, припинено водопостачання на таких вулицях:

Корсакова,

Тернопільська,

Капітальна,

Мільмана.

Також тривають роботи на внутрішньобудинкових мережах, на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на просп. Петра Калнишевського, 36.

Бригади КП «Дніпроводоканал» уже виконали роботи на ж/м Краснопілля вул. Окружна, 18, відновлено подачу води по всій вулиці.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 15 червня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Титова: 2, 2А, 6;

просп. О. Поля: 96Б, 137, 137А, 139, 141, 143, 143А, 145.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій у комунальній сфері міста, їх буде одразу ліквідовано. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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