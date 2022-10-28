За якими тарифами мешканці Дніпра платитимуть за тепло в 2022-2023 роках

За словами представників Теплоенерго, у цьому році тарифи для населення залишаться на рівні минулого року.
Тарифи на опалення по КП “Теплоенерго” (за 1Гкал, з ПДВ):
Для населення – 1741,32 грн
Тариф на теплову енергію для релігійних та бюджетних організацій складає 3013,44 грн. без ПДВ;
Для решти споживачів – 5730,65 грн. без ПДВ.
Тариф на послугу постачання теплової енергії для релігійних та бюджетних організацій складає 3616,13 з ПДВ;
Для решти споживачів – 6876,77 грн із ПДВ.
Крім цього, відомі тарифи на опалення від КП “Коменергосервіс” (за 1Гкал, з ПДВ):
Для населення – 1427,75 грн
Для релігійних організацій – 1830,97 грн
Для бюджетних установ – 2134,82 грн
Інші споживачі – 2617,19 грн
Зазначимо, Кабмін запровадив мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ. Така норма діятиме під час воєнного стану та 6 місяці після його закінчення. Проте цією зимою температура в оселях буде приблизно 16 градусів тепла. Газ та вугілля будуть максимально економити.
Увімкнути опалення планують якомога пізніше, але як тільки середньодобова температура буде менше 8 градусів, то його відразу дадуть.
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