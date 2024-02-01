За якої суми боргу жителям Дніпра ще не відключатимуть світло

Назвали суму боргу за якої людині ще не відключатимуть світло

З кінця січня в Україні почали сповіщати боржників, яким мають відключили електроенергію. Перед тим, як відрізати електрику компанія-постачальник має попередити споживача, у якого є заборгованість, про це.

Компанії обіцяли починати відключення з тих, у кого великі борги. Наразі на законодавчому рівні не зазначено мінімальну суму заборгованості, за яку можуть відрізати електрику. Однак за словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, ймовірно “у безпеці” ті, хто заборгував менше прожиткового мінімуму, який становить 1514 гривень.

Однак, згідно з ринкових умов, підключення повторне (після відключення, – ред.) відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менше ніж половина прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу – оплачує також й підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам в кого ця сума заборгованості менше”, – пояснила заступниця міністра енергетики та додала, що це з “економічних міркувань”.

Відключення ще не почались

За словами Гринчук, згідно з постановою уряду, спочатку постачальник електроенергії повинен повідомити споживача про заборгованість й можливе відключення світла.

“Це протягом 10 днів будуть вестись консультації про те, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто, визначити графіки погашення й суми”, – відзначила заступниця міністра.

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