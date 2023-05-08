За тиждень у Дніпрі зафіксовано 2 596 випадків захворювання на ГРВІ

З них 693 хворих – це діти.
Також за тиждень у Дніпрі діагностовано 1 випадок захворювання на грип.
За минулу добу в центрах вакцинації зроблено 2 щеплення від COVID-19.
Всього вже проведено 1 128 899 щеплень.
Протягом доби зафіксовано 31 випадок захворювання на COVID-19.
На сьогодні на стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебуває 68 людей.
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