За тиждень на дорогах Дніпропетровщини сталося понад 100 аварій

116 аварій сталося на автошляхах Дніпропетровщини минулого тижня. З них – 19 із постраждалими. Про це повідомили під час брифінгу в обласній військовій адміністрації.

«У Дніпропетровській області кількість ДТП у темний час доби не перевищує середні показники. А от в цілому по Україні – зросла. За останні два тижні сталося на 25% більше аварій. Закликаємо водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорозі», – зазначила речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко.

Вона наголосила: пішоходи повинні подбати про те, щоб бути помітними у темряві. Для цього – придбати світловідбиваючі елементи. Це можуть бути стрічки, наліпки, браслети, брелоки. Їх слід розмістити на рухомі частини тіла. Дітям – на рівні голови, корпусу і рук. Їх можна вішати і на верхній одяг, сумки, взуття.

З такими наліпками пішохода видно на відстані 130 метрів. Це дає змогу водію вчасно зреагувати.

Аби бути помітним на дорозі, потрібно обирати світлий одяг. Пішоходів у темному вбранні важко розгледіти.

На вечірню прогулянку домашньому улюбленцю слід одягнути нашийник або костюмчик зі світлоповертальними елементами.

Водіям потрібно бути пильними під час руху по прибудинковій, придворовій території. Пригальмовувати біля магазинів, місць скупчення людей та пішохідних переходів. Навіть коли здається, що там нікого немає.

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