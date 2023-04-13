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  • За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

Сьогодні 12:39
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Сьогодні Чистий четвер, день, коли за традицією прийнято пекти паски. Для тих, хто не любить займатися випічкою, немає вільного часу вже готові паски продають у магазинах Дніпра. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме цього року купити великодню випічку у трьох найбільших торгових мережах міста АТБ, «Варусі» та «Сільпо».

У торговельній мережі АТБ продають поки що лише готову випічку із хлібзаводів. Ціна залежить від виробника та ваги виробу. Невеликий великодній кекс вагою 100 грам обійдеться в середньому в 20 грн, 150 грн вже віддають по 27 грн, 250 грам паски коштують від 41 грн, а ось 400 грамовий виріб – 62 грн.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

У мережі «Варус» за 100 грам святкової випічки під назвою «Паска домашня» (не заводська, а зроблений у пекарні магазину) обійдеться 22 грн. Цінник на виробі своїм кольором повідомляє, що це акційна ціна. Без знижки така паска коштувала б майже 28 грн.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

А ось «Паска традиційна» обійдеться зі знижкою в 18 грн замість 23 грн за вагу в 100 грам. Також є випічка з назвою «Паска Великодня» майже по 23 грн за 100 грам. Чим вони відрізняються на вигляд сказати складно, хіба що святковим декором.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

Паску з цукатами вагою 500 грам можна купити за 185 грн. Без акції б за неї просили 231 грн. Торгова мережа пише, що на всю святкову випічку у неї знижки і цим заманює покупців.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

У «Сільпо» купити випічку під назвою «Кекс Крафтар Пасхальний» можна за ціною 29 грн. за 100 грам.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

Паска вагою 300 грам обійдеться 69,99 грн.

Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

Нагадаємо, раніше ми вже підраховували, скільки обійдеться купити всі інгрідієнти для приготування паски.

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Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»Українська Новости Днепра про За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»Русский

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