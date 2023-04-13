За скільки можна купити паски в магазинах Дніпра: у «Сільпо», АТБ та «Варусі»

Сьогодні Чистий четвер, день, коли за традицією прийнято пекти паски. Для тих, хто не любить займатися випічкою, немає вільного часу вже готові паски продають у магазинах Дніпра. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме цього року купити великодню випічку у трьох найбільших торгових мережах міста АТБ, «Варусі» та «Сільпо».

У торговельній мережі АТБ продають поки що лише готову випічку із хлібзаводів. Ціна залежить від виробника та ваги виробу. Невеликий великодній кекс вагою 100 грам обійдеться в середньому в 20 грн, 150 грн вже віддають по 27 грн, 250 грам паски коштують від 41 грн, а ось 400 грамовий виріб – 62 грн.

У мережі «Варус» за 100 грам святкової випічки під назвою «Паска домашня» (не заводська, а зроблений у пекарні магазину) обійдеться 22 грн. Цінник на виробі своїм кольором повідомляє, що це акційна ціна. Без знижки така паска коштувала б майже 28 грн.

А ось «Паска традиційна» обійдеться зі знижкою в 18 грн замість 23 грн за вагу в 100 грам. Також є випічка з назвою «Паска Великодня» майже по 23 грн за 100 грам. Чим вони відрізняються на вигляд сказати складно, хіба що святковим декором.

Паску з цукатами вагою 500 грам можна купити за 185 грн. Без акції б за неї просили 231 грн. Торгова мережа пише, що на всю святкову випічку у неї знижки і цим заманює покупців.

У «Сільпо» купити випічку під назвою «Кекс Крафтар Пасхальний» можна за ціною 29 грн. за 100 грам.

Паска вагою 300 грам обійдеться 69,99 грн.

Нагадаємо, раніше ми вже підраховували, скільки обійдеться купити всі інгрідієнти для приготування паски.

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