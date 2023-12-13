За що найчастіше штрафували мешканців Дніпра цього року

У департаменті благоустрою розповіли за що найчастіше штрафували мешканців Дніпра.

У Дніпрі інспектори з початку року на порушників правил благоустрою міста виписали 7 770 приписів та склали 368 протоколів. Найбільше приписів за засмічення та незадовільний стан міської території. А також за неправильне фарбування фасадів чи наявність на них вандальних написів. Про це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз.

Великий обсяг робіт провели з початку року щодо відновлення об’єктів благоустрою, які вже були в аварійному стані. Йдеться про нове асфальтобетонне, тротуарне покриття з укладанням плитки, зокрема й тактильної, нові бордюри. Відповідний обсяг робіт виконали площею майже 15 тис. квадратних метрів. Іще один напрям – роз’яснювальна робота та перевірки щодо заборони спалювання сухого гілля та листя. Цього року склали лише 6 відповідних приписів. Це свідчить про те, що містяни стали свідомо ставитися до відповідної заборони. Та й в цілому дніпряни за приписами усувають виявлені інспекцією порушення правил благоустрою міста», – підкреслив Руслан Мороз.

Управління контролю за благоустроєм міста провело 1 880 перевірок. Виявили такі порушення: самовільне проведення земельних робіт (розриття), ремонтних та будівельних робіт (незаконне будівництво), самовільне огородження території, перекриття проїздів та проходів.

Припинено 5 спроб незаконної забудови міста. Відновлено проїзди від незаконного перекриття 25-ти вулиць і доріг. Демонтовано 192 самовільно встановлені об’єкти. Неодноразово спеціалісти комунального підприємства долучались до фарбування, забілювання, видалення написів вандального характеру на фасадах», – додав Руслан Мороз.

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