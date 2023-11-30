Яких споживачів у Дніпрі можуть залишити без світла: перелік

Поки що в Україні діє військовий стан, то побутових споживачів за борги не відключатимуть від електроенергії. Але «відрізати» світло можуть із інших причин.

Журналісти dnepr.info дізналися, за що мешканцям Дніпра можуть відключити світло.

Навіть за великі борги побутовому споживачеві у воєнний час не відключатимуть світло. Але це не привід не платити за електроенергію чи продовжувати збирати борги. Є низка причин, через які споживач все-таки може залишитися без електрики навіть коли в країні йде повномасштабна війна.

Кому можуть припинити електропостачання

Вимкнути світло не можуть у будинку, але можуть у гаражі чи гаражному кооперативі. З 2023 року такі об’єкти платять за електрику за промисловим тарифом, а отже, на них поширюється правила, що діють на промислових споживачів.

Якщо побутовий споживач став підприємцем та використовує електроенергію у квартирі чи будинку для потреб бізнесу і про це стало відомо обленерго. У такому разі він може «втратити» світло, якщо не переукладе договір як юридичний споживач електрики.

Якщо побутовий споживач має борг за невраховану електроенергію, тобто коли працівники обленерго зафіксували факт крадіжки споживачем електрики, а він не захотів за неї заплатити, то тоді він може залишитись зовсім без світла.

Також можуть відключити світло, якщо побутовий споживач не пустить працівників обенерго перевірити його домашній лічильник або не захоче міняти його.

Кому точно не відключать світло

До категорій громадян, яким за будь-яких обставин не припинять поставляти електроєнергію, належать: багатодітні сім’ї або ті, де є більше трьох прийомних дітей, а також дитячі будини сімейного типу.

Не «відріжуть» світло особам з інвалідністю І чи ІІ групи, а також тим, хто використовує медичні прилади, які потребують постійного струму.

Не виключать електрику і тим, хто доглядає дітей з інвалідністю або тих, хто отримав каліцтва у дитинстві.

Для того, щоб підтвердити свій статус багатодітної сім’ї, інвалідність чи наявність у квартирі спеціальних медичних приладів, потрібно мати довідку та заздалегідь принести її до обленерго.

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