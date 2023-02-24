За рік ЗСУ ліквідували майже 150 тис. окупантів, 3363 танки, 6600 ББМ, 299 літаків та 873 ракети

За рік повномасштабної війни Збройні сили України знищили 146 820 російських військових. Крім того, наші захисники перетворили на металлом багато ворожої техніки: 3363 танки, 6600 бойових броньованих машин, 2363 артсистеми, 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2033 БПЛА та багато чого ще.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.02.23 орієнтовно склали:
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Вистоїмо та переможемо!
HIMARS передає окупантам привіт!
Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський звернувся до українців у річницю війни.
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