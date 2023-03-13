За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

В Україні сильно зросли ціни.

У Держстаті опублікували дані щодо росту цін на продукти та послуги. Так, загалом за рік ціни зросли на 31,5%. Такі зміни сильно вдарили по людям, чий дохід нижче середнього.

Що ж стосується останніх місяців, то базова інфляція в лютому зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

Так, за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали:

яйця – на 80,3%;

фрукти – на 74,9%;

риба та рибні продукти – на 44,1%;

овочі – на 36,2%;

цукор – на 32,5%;

хліб та хлібобулочні вироби — 26%;

макаронні вироби – на 25,8%;

олія – на 24%;

м’ясо та м’ясопродукти — на 23,2%;

сир та м’який сир — на 23%,

молоко – на 17,4%;

соняшникова олія – на 14,1%.

Зазначимо, що за прогнозом НБУ, у найближчі місяці річна інфляція продовжить знижуватись, опустившись до рівня меншого 20% вже у 2-му кварталі, і сягнувши 18,7% за підсумками року.

Нагадаємо, раніше ми писали про космічні ціни на цибулю в супермаркетах Дніпра. А в Сільпо продавали 200 грамів малини за 569 гривень.

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