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За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

Сьогодні 16:29
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В Україні сильно зросли ціни.

Новости Днепра про За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

У Держстаті опублікували дані щодо росту цін на продукти та послуги. Так, загалом за рік ціни зросли на 31,5%. Такі зміни сильно вдарили по людям, чий дохід нижче середнього.

Що ж стосується останніх місяців, то базова інфляція в лютому зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

Так, за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали:

  • яйця – на 80,3%;
  • фрукти – на 74,9%;
  • риба та рибні продукти – на 44,1%;
  • овочі – на 36,2%;
  • цукор – на 32,5%;
  • хліб та хлібобулочні вироби — 26%;
  • макаронні вироби – на 25,8%;
  • олія – на 24%;
  • м’ясо та м’ясопродукти — на 23,2%;
  • сир та м’який сир — на 23%,
  • молоко – на 17,4%;
  • соняшникова олія – на 14,1%.

Новости Днепра про За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

Новости Днепра про За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

Зазначимо, що за прогнозом НБУ, у найближчі місяці річна інфляція продовжить знижуватись, опустившись до рівня меншого 20% вже у 2-му кварталі, і сягнувши 18,7% за підсумками року.

Нагадаємо, раніше ми писали про космічні ціни на цибулю в супермаркетах Дніпра. А в Сільпо продавали 200 грамів малини за 569 гривень. 

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Новости Днепра про За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільшеУкраїнська

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