За рік ціни зросли більш ніж на 30%: які продукти подорожчали найбільше

У Держстаті опублікували дані щодо росту цін на продукти та послуги. Так, загалом за рік ціни зросли на 31,5%. Такі зміни сильно вдарили по людям, чий дохід нижче середнього.
Що ж стосується останніх місяців, то базова інфляція в лютому зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.
Так, за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали:
Зазначимо, що за прогнозом НБУ, у найближчі місяці річна інфляція продовжить знижуватись, опустившись до рівня меншого 20% вже у 2-му кварталі, і сягнувши 18,7% за підсумками року.
Нагадаємо, раніше ми писали про космічні ціни на цибулю в супермаркетах Дніпра. А в Сільпо продавали 200 грамів малини за 569 гривень.
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