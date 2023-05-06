За ранок на Дніпропетровщині знищили два російських безпілотники

Мешканці Кривого Рогу теж чули звуки вибухів.

Ранок 6 травня на Дніпропетровщині виявився тривожним. Близько 8 години ранку в Дніпрі пролунав вибух. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, оборонці неба знищили БПЛА.

А вже о 10 ранку мешканці Кривого Рогу повідомляли про декілька вибухів, після чого оголосити тривогу. Після відбою очільник ОВА повідомив, що повітряні сили збили ще один російський БПЛА.

Ще мінус один БПЛА. ПвК “Схід” в районі міста Кривий Ріг знищено ворожий дрон, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі теж було неспокійно. Військові з повітряного командування “Схід” ліквідували чотири дрони-камікадзе, які летіли на Дніпро та область.

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