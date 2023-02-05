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  • “За підсумками обидва напрями провалилися”: мер Дніпра прокоментував чутки про відставку Резнікова та нове призначення Буданова

“За підсумками обидва напрями провалилися”: мер Дніпра прокоментував чутки про відставку Резнікова та нове призначення Буданова

Сьогодні 18:58
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Сьогодні ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

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Зазначається, що його місце, найімовірніше, може зайняти чинний очільник ГУР Кирило Буданов.

Ці чутки прокоментував мер Дніпра Борис Філатов. Та зазначив, що такі перестановки не допоможуть країні перемогти ворога.

Про кадрову «політику». «А давайте звільнимо ефективного міністра оборони, бо навколо нього скандали/інтриги/розслідування?» (правда нічим, крім хайпа в соцмережах та порожніх прес-релізів «правоохоронців», не підтверджені) «А давайте». «А кого замість нього призначимо?» «А давайте призначимо замість нього не менш ефективного начальника розвідки?» «А давайте» Опача. Зробили «рокіровку». За підсумками обидва напрями провалилися. Одного відправили невідомо куди, інший сидить і кілька місяців розбирається у нових справах, а на його місці сидить «ноунейм» і не може зібрати ситуацію в купу. Наприклад, коли я став міським головою, то не міг кілька місяців зрозуміти різницю між «субвенцією» та «дотацією». Можете тепер ср@тися в соцмережах. А найактивніший коментатор, за підсумком, може посадити свою ж@пу в моє крісло. На мосту. На заточену арматуру, – написав мер Дніпра.

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