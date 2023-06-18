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  • За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламою

За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламою

Сьогодні 17:51
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Розклеювання рекламних оголошень на стовпах та будинках є порушенням Правил благоустрою міста. Комунальники Дніпра активно з цим борються, проте це заважає їхній основній роботі.

Новости Днепра про За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламою

Тільки за минулий місяць комунальники вичистили від незаконно розміщеної реклами 610 опор. Пошук стовпів, як розповідають робітники, займає певний час і гальмує інші важливі справи.

У міськраді Дніпра повідомляють, що найбільш “забруднені” незаконною рекламою ділянки – це центральна частина міста та проспект Гагаріна. 

Порушників Правил благоустрою міста штрафуватимуть: для фізичних осіб – від 340 до 1 360 грн, для юридичних – від 850 до 1 700 грн.

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Новости Днепра про За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламоюУкраїнська Новости Днепра про За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламоюРусский

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