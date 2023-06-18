За оголошення на стовпі – штраф: у Дніпрі боротимуться з незаконно розміщеною рекламою

Тільки за минулий місяць комунальники вичистили від незаконно розміщеної реклами 610 опор. Пошук стовпів, як розповідають робітники, займає певний час і гальмує інші важливі справи.
У міськраді Дніпра повідомляють, що найбільш “забруднені” незаконною рекламою ділянки – це центральна частина міста та проспект Гагаріна.
Порушників Правил благоустрою міста штрафуватимуть: для фізичних осіб – від 340 до 1 360 грн, для юридичних – від 850 до 1 700 грн.
Читайте також:
Автор:
З 18 по 19 червня у Дніпропетровській області, зокрема і…
У Павлограді Дніпропетровської області багатодітна мати, яка самостійно виховує чотирьох…
У неділю, 18 червня, на Набережній Заводській у Дніпрі сталася…
Сьогодні, 18 червня, деякі мешканці Дніпра, а також селища Таромське…