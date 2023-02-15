За місяць платять 30 тис грн: ТОП-10 дистанційних вакансій у Дніпрі

Щоб знайти роботу у Дніпрі можна навіть не виходити з дому. Дистанційна праця може принести від 6 до 45 ис грн на місяць, в залежності від досвіду та фаху. Журналісти dnepr.info зібрали добірку дистанційних вакансій на яких можуть працювати мешканці Дніпра.

Інтернет-маркетолог за умови досвіду у два роки може заробити від 30 до 45 тис грн. Майбутній робітник повинен вміти працювати з великими бюджетами, аналітикою, оптимізацією в конкретному виді трафіку та мати арбітражний досвід. У його обов’язки буде входити складання стратегічного плану, підготовка посадочних сторінок, запуск рекламної кампанії та аналітика.

Системний адміністратор на дистанційній роботі і з досвідом один рік може отримувати від 20 до 35 тис грн в місяць. Для того, аби отримати посаду слід вміти адмініструвати сервери, писали скрипти, володіти основами програмування і роботи з хостинговими панелями. Серед вимог також гнучке мислення, вміння чітко формувати ідеї та працювати з чужим кодом.

Дизайнер-ілюстратор, що вміє працювати з векторною графікою може отримувати на дистанційній роботі від 14 до 17 тис грн на місяць. Потрібно буде створювати комікси за сценарієм, генерувати ідеї щодо створення ілюстрацій. Серед вимог досвід роботи і вміння працювати з графічним планшетом.

А ось дизайнер ювелірних прикрас може заробляти лише від 6 до 15 тис грн на місяць. При цьому він повинен мати досвід роботи два роки, розробляти дизайнерські рішення у певній стилістиці, проектувати нові унікальні колекції, виготовляти малюнки та ескізи для майбутніх виробів.

Швачка-конструктор жіночих сумок може заробляти на місяць від 8 до 11 тис грн. Вироби будуть шити з оксамиту. За місяць на початковому етапі потрібно буде зробити до 15 сумок. Далі може бути більше.

SMM-менеджер може заробити від 10 до 15 тис грн на місяць. При цьому він повинен мати від одного року досвіду. Майбутній робітник повинен вміти розробляти контент-план, аналізувати контент конкурентів, монтувати відео, писати сценарії для коротких кліпів, працювати з блогерами і вести соціальні мережі кампанії, а також вміти налаштувати таргетовану рекламу.

Менеджер з онлан-продажу може отримувати 18 тис грн на місяць плюс відсоток від продажів. Дистанційний робітник повинен буде опрацьовувати вхідні заявки, телефонувати клієнтам та підбирати графік навчання, продавати абонементи регулярного навчання новим клієнтам, вести календар уроків. Серед вимог: володіння англійською на рівні С1, досвід роботи з англомовними клієнтами, наявність емпатії та навичків комунікації.

А от викладач-методист з математики може за місяць заробити 20 тис грн. Для отримання посади потрібно мати досвід викладання понад 2 років та високі вимоги до якості навчання.

У два рази більше – 40 тис грн може заробити методист, керівник групових занять в онлайн-школі англійської мови. Для цього потрібно мати досвід викладання 1 рік, володіти англійською на рівні С1, бути стресостійким та уміти критично мислити, бути позитивним і в гарному настрої.

Працюючи віддалено оператором call-центру та одночасно менеджером з продажу можна заробити від 11,6 до 18,3 тис грн на місяць. Основне заняття майбутнього оператора – продажі та консультації клієнтів. Все інше обіцяють розповісти під час співбесіди.

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