За крок до смерті: у Дніпрі курсант врятував хлопця від самогубства

У Дніпрі курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ урятував хлопця від самогубства

Про це повідомляє прес-служба університету.

Євген Кафаров навчається на 3 курсі факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Того вечора юнак повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово зупинився.

На коліях прямо перед вагоном лежав молодик. Спочатку курсант подумав, що його збили. Але ні. Трамвай вчасно зупинився.

Курсант одразу вийшов з вагону і відтяг хлопця з колій. На вигляд йому було не більше 25-ти років. Євген почав з’ясовувати, чому він хотів вкоротити собі віку. Юнак розповів, що вирішив покінчити життя самогубством через особисті причини.

«Що саме спонукало його до такого вчинку, хлопець не сказав. Та враховуючи, що спочатку він взагалі проявляв агресію, через якийсь час вдалося налагодити з ним мінімальний контакт. Він зазначив, що переїхав сюди з Добропілля, Донецької області. Та коли я запитував, чому той зважився на самогубство, юнак лише починав плакати», – розповів Євген.

Курсант викликав поліцейських, та, дочекавшись їхнього прибуття на місце події, пояснив усі обставини.

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