Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

За крок до смерті: у Дніпрі курсант врятував хлопця від самогубства

Сьогодні 20:30
просмотров

У Дніпрі курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ урятував хлопця від самогубства

Новости Днепра про За крок до смерті: у Дніпрі курсант врятував хлопця від самогубства

Про це повідомляє прес-служба університету.

Євген Кафаров навчається на 3 курсі факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Того вечора юнак повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово зупинився.

На коліях прямо перед вагоном лежав молодик. Спочатку курсант подумав, що його збили. Але ні. Трамвай вчасно зупинився.

Курсант одразу вийшов з вагону і відтяг хлопця з колій. На вигляд йому було не більше 25-ти років. Євген почав з’ясовувати, чому він хотів вкоротити собі віку. Юнак розповів, що вирішив покінчити життя самогубством через особисті причини.

«Що саме спонукало його до такого вчинку, хлопець не сказав. Та враховуючи, що спочатку він взагалі проявляв агресію, через якийсь час вдалося налагодити з ним мінімальний контакт. Він зазначив, що переїхав сюди з Добропілля, Донецької області. Та коли я запитував, чому той зважився на самогубство, юнак лише починав плакати», – розповів Євген.

Курсант викликав поліцейських, та, дочекавшись їхнього прибуття на місце події, пояснив усі обставини.

Читайте також:

Новости Днепра про За крок до смерті: у Дніпрі курсант врятував хлопця від самогубстваУкраїнська Новости Днепра про За крок до смерті: у Дніпрі курсант врятував хлопця від самогубстваРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Черниця Марія з Нікополя зв’язала понад 1000 шкарпеток для захисників України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Черниця Марія з Нікополя зв’язала понад 1000 шкарпеток для захисників України

    Про це повідомив ігумен Меркурій Скороход.

    ЗСУ атакували вісім позицій росіян та дві системи ППО окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    ЗСУ атакували вісім позицій росіян та дві системи ППО окупантів, – Генштаб

    Збройним силам України вдалося атакувати вісім районів зосередження живої сили…

    Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше

    У середу, 9 листопада, трамваї №19 закінчать роботу раніше. Це…

    Учасниця “Холостяка” з Дніпра приголомшила схожістю з екс-дружиною Джонні Деппа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:51
    Учасниця “Холостяка” з Дніпра приголомшила схожістю з екс-дружиною Джонні Деппа

    Учасниця "Холостяка-12" родом із Дніпра Роксолана приголомшила схожістю на акторку…

    Наверх