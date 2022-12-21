За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
“Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати”, – заявив Ігнат.
Всього за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 дронів та 300 крилатих ракет.
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