Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

Сьогодні 08:00
просмотров

З початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed.

Новости Днепра про За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати”, – заявив Ігнат.

Всього за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 дронів та 300 крилатих ракет.

Читайте також:

Новости Днепра про За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронівУкраїнська Новости Днепра про За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

    Пізно ввечері 20 грудня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення…

    На Дніпропетровщині знизилась захворюваність на COVID-19
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    На Дніпропетровщині знизилась захворюваність на COVID-19

    В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували…

    У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину

    У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину за…

    Не давав спати сусідам: у Дніпрі піймали з наркотиками
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    Не давав спати сусідам: у Дніпрі піймали з наркотиками

    У Дніпрі на вулиці Судця піймали "шумного" сусіда з наркотиками.

    Наверх