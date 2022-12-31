За графіком чи ні: як у Дніпрі та області сьогодні будуть вимикати світло

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Дізнатися, коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, можна за цим посиланням.
Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому енергетики просять з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми.
Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – зазначили фахівці ДТЕК.
Читайте також:
Автор:
Про те, як минула передноворічна ніч у Дніпропетровській області, розповів…
Сьогодні, 30 грудня, на проспекті Героїв сталася смертельна аварія.
26 грудня у Кам'янському стався жахливий злочин: 37-річний чоловік вбив…
Бережіть себе!