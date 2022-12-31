За графіком чи ні: як у Дніпрі та області сьогодні будуть вимикати світло

Сьогодні, 31 грудня, у Дніпрі та області застосовуються стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Дізнатися, коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, можна за цим посиланням.

Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому енергетики просять з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми.

Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – зазначили фахівці ДТЕК.

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