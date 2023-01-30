Тому графіки діють.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили фахівці ДТЕК.
Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:
Вистоїмо та переможемо!
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