За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло - Днепр Инфо
За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло
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Сегодня 10:25

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Тому графіки діють.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили фахівці ДТЕК.

Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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