За дві доби в екосистемах Дніпропетровщини виникло понад 150 пожеж: зберігається V рівень небезпеки

У Дніпрі та області збережеться V рівень небезпеки.

Лише за дві доби, що минули, 29 та 30 липня, рятувальники здійснили більше 150 виїздів задля ліквідування масштабних пожеж на відкритих територіях Дніпропетровської області. Ліквідували 2 лісові пожежі, 127 займань сухої рослинності, 22 пожежі, де осередком було сміття, та 1 загорання сільгоспугідь.

Загалом за два дні вогонь знищив майже 70 га екосистем.

За даними Українського гідрометеорологічного центру на Дніпропетровщині з 31 липня по 2 серпня збережеться надзвичайний (V) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, наразі спека та сильний вітер сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.

Вогнеборці закликають бути уважними та відповідальними, дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі та проведення господарських робіт:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: