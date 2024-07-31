За дві доби в екосистемах Дніпропетровщини виникло понад 150 пожеж: зберігається V рівень небезпеки

Лише за дві доби, що минули, 29 та 30 липня, рятувальники здійснили більше 150 виїздів задля ліквідування масштабних пожеж на відкритих територіях Дніпропетровської області. Ліквідували 2 лісові пожежі, 127 займань сухої рослинності, 22 пожежі, де осередком було сміття, та 1 загорання сільгоспугідь.
Загалом за два дні вогонь знищив майже 70 га екосистем.
За даними Українського гідрометеорологічного центру на Дніпропетровщині з 31 липня по 2 серпня збережеться надзвичайний (V) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, наразі спека та сильний вітер сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.
Вогнеборці закликають бути уважними та відповідальними, дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі та проведення господарських робіт:
За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101.
Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівок.
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