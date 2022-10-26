За допомогою застосунку єППО збили російську ракету

Цифровізація в Україні йде повним ходом - нещодавно за допомогою додатку "єППО" збили крилату ракету.

Про це повідомив один із розробників Геннадій Сульдін.

Відомо, що російський Калібр летів на малій висоті та військовим було важко його зафіксувати. Але трапилося так, що ракету помітили декілька людей, які розповіли про це за допомогою додатку “єППО”.

Завдяки цьому військові отримали достатньо часу, аби збити “Калібр” з ПЗРК “Ігла” на півдні України.

Зазначається, що військовим особливо важливими є дані з сільської місцевості про російські ракети і дрони-камікадзе, адже вони найчастіше йдуть на низькій висоті в малонаселених районах.

Щоб долучитися до проєкту – завантажте додаток в плеймаркеті. Для власників айфонів додатку поки немає, але розробники обіцяють незабаром розробити і його. Якщо побачили ракету – відкрийте додаток, виберіть тип повітряної цілі (ракета, шахед чи беспілотник), направте смартфон у напрямку руху цілі та натисність велику червону кнопку. І ці дані підуть підрозділам ППО.

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