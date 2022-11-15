За добу ЗСУ відбили 10 атак на Донбасі: яка ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.
Росіяни не припиняють обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку. Продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проте, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Підтверджено ураження підрозділів росіян за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.
За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни шукають залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої “адміністрації” для уточнення даних.
В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.
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