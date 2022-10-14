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  • За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

Сьогодні 11:31
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

 ЗСУ знищують окупантів.

Українські захисники і захисниці знищують російських загарбників та звільняють наші землі.

Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення на концерт Кобзона відправилися 64300 солдатів рф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 64300 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2521 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 5172 (+5),
  • артилерійських систем – 1566 (+10),
  • РСЗВ – 362 (+5),
  • засоби ППО ‒ 186 (+3),
  • літаків – 268 (+0),
  • гелікоптерів – 240 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9),
  • спеціальна техніка ‒ 142 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

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Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтняУкраїнська

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