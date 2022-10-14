За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

Українські захисники і захисниці знищують російських загарбників та звільняють наші землі.
Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення на концерт Кобзона відправилися 64300 солдатів рф.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, – зазначили в Генштабі.
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