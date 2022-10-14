За добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів, 10 танків та 17 БПЛА: втрати ворога на 14 жовтня

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Українські захисники і захисниці знищують російських загарбників та звільняють наші землі.

Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 500 окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення на концерт Кобзона відправилися 64300 солдатів рф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 64300 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2521 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 5172 (+5),

артилерійських систем – 1566 (+10),

РСЗВ – 362 (+5),

засоби ППО ‒ 186 (+3),

літаків – 268 (+0),

гелікоптерів – 240 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9),

спеціальна техніка ‒ 142 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, – зазначили в Генштабі.

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