За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

За даними ДСНС, минулої доби, 28 липня, було зафіксовано 74 пожежі на відкритих територіях Дніпропетровщини.
Надзвичайники ліквідували 56 займань сухої рослинності, 16 пожеж, де осередком було сміття та 2 загоряння на сільгоспугідді.
Нагадаємо, станом на 29 липня у Дніпропетровській області зберігається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Це означає, що наразі погодні умови сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.
Рятувальники закликають людей не провокувати пожежі в екосистемах та дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі:
Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівокç
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