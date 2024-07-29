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За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Сьогодні 10:16
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У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень небезпеки.

Новости Днепра про За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

За даними ДСНС, минулої доби, 28 липня, було зафіксовано 74 пожежі на відкритих територіях Дніпропетровщини. 

Надзвичайники ліквідували 56 займань сухої рослинності, 16 пожеж, де осередком було сміття та 2 загоряння на сільгоспугідді. 

Нагадаємо, станом на 29 липня у Дніпропетровській області зберігається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Це означає, що наразі погодні умови сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання. 

Новости Днепра про За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Рятувальники закликають людей не провокувати пожежі в екосистемах та дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі:

  • не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;
  • не спалювати суху рослинність або сміття;
  • не кидати непогашені недопалки на суху траву;
  • не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівокç

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Новости Днепра про За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпекиУкраїнська

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