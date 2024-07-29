За добу виникло 74 пожежі в екосистемах Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень небезпеки.

За даними ДСНС, минулої доби, 28 липня, було зафіксовано 74 пожежі на відкритих територіях Дніпропетровщини.

Надзвичайники ліквідували 56 займань сухої рослинності, 16 пожеж, де осередком було сміття та 2 загоряння на сільгоспугідді.

Нагадаємо, станом на 29 липня у Дніпропетровській області зберігається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Це означає, що наразі погодні умови сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.

Рятувальники закликають людей не провокувати пожежі в екосистемах та дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі місцеві самотужки гасили пожежу на сухостої, займання майже дійшло до домівокç

Читайте також:

Українська

Автор: