За добу пожежі знищили понад 43 га екосистем Дніпропетровщини: зберігається надзвичайна небезпека

На Дніпропетровщині триває надзвичайний (V) рівень пожежної небезпеки.

На жаль, не всі дослухаються до порад вогнеборців та продовжують спалювати суху рослинність, завдаючи непоправної шкоди природі. Про це написали в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Протягом минулої доби, 7 липня, надзвичайники 54 рази виїжджали на місце займань на відкритих територіях Дніпропетровщини.

Було ліквідовано 43 займання сухої рослинності та 11 пожеж, де осередком було сміття. Внаслідок загорянь бул знищено понад 43 га наземних екосистем.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у регіоні зберігається надзвичайний (V класу) рівень небезпеки. Це означає що наразі погодні умови сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж на відкритих територіях за наявності невеликого займання. Також зауважимо, що більшість пожеж виникає через необачність та недотримання правил поводження з вогнем на природі.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Дніпропетровщині зберігається вже тривалий час.

Надзвичайники у черговий раз нагадують про необхідність дотримання правил пожежної небезпеки у природних екосистемах та під час проведеня господарських робіт:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни.

Читайте також:

Українська

Автор: