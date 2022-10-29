За добу плюс 90: у Кривому Розі зростає захворюваність на COVID-19

У Кривому Розі за минулу добу зареєстрували 90 випадків захворювання на COVID.
Про це повідомляє Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста.
За його словами, вже зареєстровано 634 хворі особи.
Нагадаю, що минулого разу кількість хворих почала збільшуватись в геометричній прогресії після 700-800 осіб, – зазначив Вілкул.
Та закликав усіх вакцинуватися.
Дорогі земляки, вакцини є. Прошу йти та вакцинуватись. Це – безпека і вас, і ваших близьких, – написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі російські війська обстріляли три громади Нікопольського району -…
У Кривому Розі невідомі розмалювали машини бійців ЗСУ.
Вічна слава Герою!
6 серпня у Дніпрі стався жахливий злочин: колишній в'язень підійшов…