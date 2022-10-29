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За добу плюс 90: у Кривому Розі зростає захворюваність на COVID-19

Сьогодні 09:03
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Коронавірус нікуди не зник.

Новости Днепра про За добу плюс 90: у Кривому Розі зростає захворюваність на COVID-19

У Кривому Розі за минулу добу зареєстрували 90 випадків захворювання на COVID.

Про це повідомляє Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста.

За його словами, вже зареєстровано 634 хворі особи.

Нагадаю, що минулого разу кількість хворих почала збільшуватись в геометричній прогресії після 700-800 осіб, – зазначив Вілкул.

Та закликав усіх вакцинуватися.

Дорогі земляки, вакцини є. Прошу йти та вакцинуватись. Це – безпека і вас, і ваших близьких, – написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

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Новости Днепра про За добу плюс 90: у Кривому Розі зростає захворюваність на COVID-19Українська

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