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За день ворог 17 разів вдарив по Нікопольщині: постраждав чоловік

Сьогодні 21:53
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Внаслідок ворожої атаки по Нікопольщині постраждав чоловік.

Новости Днепра про За день ворог 17 разів вдарив по Нікопольщині: постраждав чоловік

Про це повідомив очільник ДОР Микола Лукашук.

За попередньою інформацією, агресор запустив 13 дронів-камікадзе та артилерію.

Постраждав Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

У райцентрі постраждав 45-річний чоловік, його стан задовільний, лікуватиметься вдома.

Пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля, комунальне підприємство, 6 приватних осель, 2 господарські споруди, інфраструктурний обʼєкт, автівки, мікроавтобус та лінія електропередачі, – доповів Лукашук.

У публікації голова ДОР поділився наслідками атаки.

Нагадаємо, сьогодні агресор поцілив по Харкову, повідомляється про постраждалих.

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Новости Днепра про За день ворог 17 разів вдарив по Нікопольщині: постраждав чоловікУкраїнська Новости Днепра про За день ворог 17 разів вдарив по Нікопольщині: постраждав чоловікРусский

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