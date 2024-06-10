За день ворог 17 разів вдарив по Нікопольщині: постраждав чоловік

Про це повідомив очільник ДОР Микола Лукашук.
За попередньою інформацією, агресор запустив 13 дронів-камікадзе та артилерію.
Постраждав Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
У райцентрі постраждав 45-річний чоловік, його стан задовільний, лікуватиметься вдома.
Пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля, комунальне підприємство, 6 приватних осель, 2 господарські споруди, інфраструктурний обʼєкт, автівки, мікроавтобус та лінія електропередачі, – доповів Лукашук.
У публікації голова ДОР поділився наслідками атаки.
Нагадаємо, сьогодні агресор поцілив по Харкову, повідомляється про постраждалих.
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