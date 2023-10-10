За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Як завжди дісталося Нікопольському району.

Про наслідки обстрілів розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тільки за день Нікопольщина 7 разів здригалася від обстрілів з важкої артилерії. По району також бахнули трьома дронами-камікадзе.

У самому Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одна – знищена. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Є руйнування і в Марганецькій громаді. Понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди. А ще – електромережі.

Серед людей жертв немає. У решті районів Дніпропетровщини день минув спокійно.

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