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За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Сьогодні 18:40
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Як завжди дісталося Нікопольському району.

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Про наслідки обстрілів розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Тільки за день Нікопольщина 7 разів здригалася від обстрілів з важкої артилерії. По району також бахнули трьома дронами-камікадзе.

У самому Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одна – знищена. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Є руйнування і в Марганецькій громаді. Понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди. А ще – електромережі.

Серед людей жертв немає. У решті районів Дніпропетровщини день минув спокійно.

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

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Новости Днепра про За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разівУкраїнська

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