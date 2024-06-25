За часів Катеринослава тут була стайня та пекарня: історія незвичайного будинку у центрі Дніпра

Багато старовинних будинків Дніпра зберігають у своїх стінах цікаві історії. Вікові будівлі «розповідають» їхніми вустами старожилів, які в свою чергу чули їх від своїх дідусів. Одна з таких старовинних будівель із незвичайною історією знаходиться на вулиці Святослава Хороброго.

Журналісти dnepr.info дізналися історію однієї такої будівлі із групи «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ».

Вулиця Святослава Хороброго спочатку називалася Великою Базарною. Така назва походить від базару, який розташовувався на ній. Тут стояли дерев’яні лавки, а сам ринок називався Верхнім базаром. А ще вулицею проходив південний кордон міста. Активно забудовуватися будинками та розширюватись вулиця почала лише на початку минулого століття.

На центральних вулицях міста, в тому числі і на колишній Великій Базарній, ще збереглося кілька старовинних будинків, збудованих за часів Катеринослава. Щоправда, частина з цих будинків перебуває плачевному стані.

Одна з будівель на вулиці Святослава Хороброго зберігає дивовижну історію. За словами місцевих старожилів, на початку ХХ століття будинок належав місцевій графині. Вона була вдовою, але відрізнялася підприємницькою жилкою і щоб заробити грошей прилаштувала до будинку пекарню. За невеликий термін випічка з пекарні графині почала користуватися небувалою популярністю в місті.

Також вдова тримала коней, які регулярно брали участь у стрибках на місцевому іподромі та займали призові місця. Своєю жвавістю та породою вони були відомі на весь Катеринослав. Проте документальних підтверджень цієї історії немає.

Після Другої світової війни будинок графині перетворився на комуналку з кількома входами та виходами, прибудованими мешканцями. Декілька років тому верхній поверх будівлі вигорів. На першому все ще можуть жити люди.

Будинок перебуває в аварійному стані. Практично без даху, без вікон та дверей він поступово руйнується.

за матеріалами та фото: групи «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Волок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: