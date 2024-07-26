За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав “домовитися” про інвалідність військовозобов’язаному

За даними слідства, підозрюваний одержав від місцевого мешканця, який підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 30 тис грн.
40-річний лікар-травматолог мав оформити відповідні документи з діагнозом та вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії щодо отримання “пацієнтом” групи інвалідності через наявність важкого хронічного захворювання. Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації.
22 липня медика затримали під час передачі коштів.
У ході обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного було вилучено документацію, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.
Лікарю загрожує штраф чи від двох до п’яти років ув’язнення.
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