За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав “домовитися” про інвалідність військовозобов’язаному

Завідувача відділення однієї з лікарень Кривого Рогу піймали на хабарі.

За даними слідства, підозрюваний одержав від місцевого мешканця, який підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 30 тис грн.

40-річний лікар-травматолог мав оформити відповідні документи з діагнозом та вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії щодо отримання “пацієнтом” групи інвалідності через наявність важкого хронічного захворювання. Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації.

22 липня медика затримали під час передачі коштів.

У ході обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного було вилучено документацію, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.

Лікарю загрожує штраф чи від двох до п’яти років ув’язнення.

Читайте також:

Українська

Автор: