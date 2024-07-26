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  • За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав “домовитися” про інвалідність військовозобов’язаному

За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав “домовитися” про інвалідність військовозобов’язаному

Сьогодні 10:26
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Завідувача відділення однієї з лікарень Кривого Рогу піймали на хабарі.

Новости Днепра про За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав

За даними слідства, підозрюваний одержав від місцевого мешканця, який підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 30 тис грн.

40-річний лікар-травматолог мав оформити відповідні документи з діагнозом та вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії щодо отримання “пацієнтом” групи інвалідності через наявність важкого хронічного захворювання. Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації.

Новости Днепра про За 30 тис грн зав. відділенням лікарні Кривого Рогу мав

22 липня медика затримали під час передачі коштів. 

У ході обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного було вилучено документацію, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти.

Лікарю загрожує штраф чи від двох до п’яти років ув’язнення.

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