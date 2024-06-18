За 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле: ціна оренди і як доїхати

Щоб зробити гарні фото в лаванді не потрібно їхати у Францію. Лавандове поле можна знайти за 20 хвилин від Дніпра.

Лавандовий оазис створили у садовому товаристві “Чайка”. Там можна фотографуватися, купити букети з лаванди та ароматні вироби. Також – провести захід сонця з друзями.

Про це йдеться на сторінці власників поля “blue_gold_lavaniya”.

Мешканців запрошують відвідати лавандове поле до 23 червня. Після цього гостей не прийматимуть. Ціна оренди локації – 500 грн за годину. Можна одночасно бути на полі 5 особам, не більше.

“У нас ідеальне місце , щоб проводжати захід сонця з друзями та келихом вина і нікуди не поспішати. Що може бути краще, ніж ковток свіжого повітря для тіла і гармонія з природою для душі? Гайда до нас у гості”, – кажуть власники лавандового поля.

Як доїхати:

Їхати по Запорізькому Шосе повз села Новоолександрівка, повернути ліворуч за АЗК Neflek, їхати прямо по головній дорозі, коли побачите з правого боку залізний хрест, поїхати в поворот навпроти нього (ОКСТ “Чайка 2км), повернути в бік великого надпису “Чайка”, пішки пройтись по стежинці, яка веде від надпису “Чайка”, зліва буде розташоване лавандове поле.

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