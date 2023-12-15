З’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей

Учора, 14 грудня, у Дніпрі повідомили про замінування школи №130. З будівлі евакуювали 250 людей.

На місце прибули правоохоронці, щоб обстежити навчальний заклад та прилеглі території на наявність небезпечних чи вибухових предметів. На щастя, вони нічого не знайшли.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, вчора надходили повідомлення про мінування будівлі Служби безпеки України в Дніпрі та редакції одного зі ЗМІ.

Правоохоронці перевірили ці об’єкти. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди. У своєму листі “мінер” написав, що повідомлення про вибухівку будуть надходити до того часу, поки голова СБУ Василь Малюк не надішле йому 170 біткоїнів.

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