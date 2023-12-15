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  • З’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей

З’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей

Сьогодні 08:29
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Учора, 14 грудня, у Дніпрі повідомили про замінування школи №130. З будівлі евакуювали 250 людей.

Новости Днепра про З'явилися подробиці

На місце прибули правоохоронці, щоб обстежити навчальний заклад та прилеглі території на наявність небезпечних чи вибухових предметів. На щастя, вони нічого не знайшли.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, вчора надходили повідомлення про мінування будівлі Служби безпеки України в Дніпрі та редакції одного зі ЗМІ.

Правоохоронці перевірили ці об’єкти. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди. У своєму листі “мінер” написав, що повідомлення про вибухівку будуть надходити до того часу, поки голова СБУ Василь Малюк не надішле йому 170 біткоїнів.

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